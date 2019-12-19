Предстоит донастроить программу развития посёлка Никель – Андрей Чибис

Сегодня в визит-центре заповедника «Пасвик» открылась двухдневная стратегическая сессия «Никель: от моногорода к поливозможностям» с участием представителей правительства Мурманской области, «Норникеля» и Кольской ГМК. Приветствуя участников сессии, губернатор заверил, что правительство региона ни при каких условиях не бросит Никель и его жителей.

«Вместе с компанией «Норникель» и Кольской ГМК мы очень плотно ведём отработку мероприятий, связанных с реструктуризацией производственной цепочки и закрытием вредного производства в поселке – плавильного цеха. В режиме ежемесячной сверки мы чётко держим на контроле все процессы, связанные с закрытием цеха. Все, о чем мы договорились, выполняется», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что цель стратегической сессии – сверить видение перспектив поселка Никель правительством области и Кольской ГМК.

«У посёлка, безусловно, есть серьёзное будущее, и мы хотим обсудить его с теми, кто влияет на развитие, кто живёт в посёлке, кто готов сюда инвестировать», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, в ходе двухдневных дискуссий предстоит донастроить программу развития посёлка с учётом его географического положения, природных возможностей, приграничного статуса. Все это представляет хорошие перспективы для развития.

«Наша задача – вместе с градообразующей компанией с учётом возможностей национального проекта, с учётом дополнительных возможностей, которые выделяем и будем выделять мы, сделать так, чтобы у жителей Никеля была возможность самореализации в самых разных отраслях экономики. На первом этапе главное – контакт с каждой семьёй и с каждым высвобождающимся работником, чтобы ни один человек не был брошен и нашёл себя в новых условиях», – отметил Андрей Чибис.