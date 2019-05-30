Предстоит перезапуск Корпорации развития Мурманской области

Сегодня в рамках расширенного заседания региональной Думы глава региона Андрей Чибис в Мурманской областной филармонии представил доклад о ключевых стратегических направлениях социально-экономического развития Мурманской области и результатах деятельности правительства Мурманской области за 2018 год.

В зале, в котором недавно звучали прекрасные произведения великих Моцарта и Чайковского, который недавно посетил художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», народный артист СССР Владимир Спиваков, собрались руководители городов и весей региона, члены правительства, представители общественных организаций, начальники силовых структур, политические лидеры, представители религиозных конфессий, чтобы понять, каким видится недавнее прошлое и ближайшее будущее региона глазами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Наш gрезидент доверил мне управление Мурманской областью. Это большая честь и ответственность. Одна из моих главных задач – достойная повседневная жизнь для северян», – отметил Андрей Чибис в начале своего выступления.

В своём докладе Андрей Владимирович отметил, что по итогам прошлого года наш регион стал одним из лидеров по грузообороту в стране в целом, заняв 4-е место. Также в «золотой пятёрке» порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Мурманск, Санкт-Петербург. При этом сократились объёмы сухопутных грузоперевозок. Средняя зарплата в Мурманской области выросла более чем на 10% – в основном из-за бюджетников и «полярных» надбавок к МРОТ.

Особый акцент Андрей Чибис сделал на болевых точках Кольского полуострова: острая нехватка врачей, плачевное состояние городской среды.

Ситуацию в сфере ЖКХ глава региона оценивает как критическую, отмечая «огромный объём дополнительных расходов бюджета на закупку мазута - только за прошлый год он составил 8 млрд рублей, в этом году эта цифра составляет ещё 9,8 млрд рублей. При этом тарифы на тепло в Мурманской области – в числе самых высоких на Северо-Западе России. Изношенность коммунальной инфраструктуры: безотлагательного решения требует проблема замены лифтов – почти 65% лифтов исчерпали срок своей эксплуатации».

В категорию критических врио губернатора отнёс и уровень развития малого и среднего бизнеса.

«В результате предметного анализа состояния отраслей и сфер жизни области, наиболее беспокоящих граждан, был разработан План дополнительных мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год, отметил Андрей Владимирович Чибис. - В него вошли более 100 конкретных шагов, направленных на повышение качества жизни и качества управления в регионе, обеспечение стабильного экономического роста Мурманской области. …Планируется перезапустить Корпорацию развития Мурманской области, которая должна стать реальным центром формирования и реализации всех инвестиционных проектов, «точкой сборки» по ним и центром поддержки предпринимателей».