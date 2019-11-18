Предупреждён – значит вооружён

Чтобы обеспечить безопасность северян во время чрезвычайных происшествий, в том числе и во время пожаров, специалисты Главное управление МЧС России по Мурманской области проводят разнообразные мероприятия, во время которых знакомят земляков с основными правилами пожарной безопасности, со спецификой работы огнеборцев и их техническим вооружением.

Например, недавно в гости к огнеборцам 3-й специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров пришли учащиеся младших классов. Ребятишкам показали караульное помещение, службу диспетчера, а также боксы с многочисленной техникой. Показали юным северянам и защитную одежду пожарного, каску, СИЗОД, объяснили, для каких работ предназначены автомобили и оборудование.

Актуальным вопрос безопасности граждан становится в период начала отопительного сезона, поэтому сегодня, 18 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о профилактике чрезвычайных ситуаций, а также правилах поведения при пожаре для несовершеннолетних. А поможет нам раскрыть эту тему старший инженер отдела Госпожнадзора и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Башканов.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

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