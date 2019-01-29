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Мурманская область. Арктика29.01.19 14:50

Предварительная оценка потребности в судах ледового плавания для освоения прогнозного грузопотока по СМП составит более 100 новых судов

Освоение грузопотока Северного морского пути (СМП) в 80 млн тонн требует строительства более 100 новых судов, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве РФ, пишет ТАСС.  «Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусматривается увеличение объема перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80 млн тонн. Предварительная оценка потребности в судах ледового плавания для освоения прогнозного грузопотока по СМП составит более 100 новых судов, в том числе: ледоколы, газовозы для перевозок СПГ, танкеры для перевозки сырой нефти и газового конденсата, вспомогательные, аварийно-спасательные».

По словам Борисова, если часть этих судов будет построена и зарегистрирована под флагом Российской Федерации, то доля в общем объёме перевозок национальных внешнеторговых грузов будет существенно увеличена.

В соответствии с майским указом президента РФ и соответствующим постановлением правительства, грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в 10 раз, до 80 млн тонн.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, «Ямал СПГ», Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - руд и угля).

Основные проекты развития портовой инфраструктуры Арктического бассейна связаны с освоением нефтегазовых месторождений Ямала - это проекты по строительству морского порта Сабетта и терминала по перевалке нефти с Новопортовского месторождения, а также комплексным развитием Мурманского транспортного узла. Эти проекты уже сейчас являются точками роста для арктических регионов.

Глава Мурманской области Марина Ковтун принимает участие в заседании Морской коллегии при правительстве Российской Федерации.

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