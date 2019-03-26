Прекрасную «Дочь Кефея и Кассиопеи» спустят на воду

Сотрудники судостроительного предприятия «Пелла» в Ленинградской области спустят на воду головной траулер проекта 03095 «Андромеда», строящийся по заказу группы компаний «Мурмансельдь 2», как ожидается, 9 апреля.

«Девятого апреля в 12 часов на территории нового судостроительного комплекса ОАО «Пелла» состоится торжественная церемония спуска на воду головного траулера проекта 03095 – «Андромеда». В рамках подготовки к мероприятию произведена выкатка судна со стапельного цеха», - говорится в сообщении предприятия.

«Андромеда» - головной траулер в серии из четырёх судов, строящихся по заказу группы компаний «Мурмансельдь 2». Закладка судна состоялась 17 месяцев назад - в сентябре 2017 года. Передача заказчику должна состояться до конца 2019 года.

Судно имеет длину около 70 метров и ширину около 13,5 метра. Оно сможет развивать скорость до 14,5 узлов, экипаж - 60 человек. Траулер предназначен для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту. Производительность морозильного оборудования, установленного на судне, - не менее 100 тонн мороженой продукции в сутки.