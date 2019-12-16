Прекрасные библиотеки - для самых юных мурманчан

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили детскую библиотеку на проспекте Ленина, 94. В следующем году здесь появится современная модельная библиотека для детей и их родителей.

– Практика создания интеллект-центров, где можно не только почитать книгу, но и интересно провести время в Мурманске существует уже двенадцать лет, – отметил Андрей Сысоев. – Сегодня город активно участвует в национальном проекте «Культура». Так, благодаря финансовой поддержке федерального бюджета, в этом году были реализованы сразу два проекта модельных библиотек, которые высоко оценила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова во время своего недавнего визита в город-герой Мурманск.

Проект модернизации помещения уже готов. Здесь появятся зоны комфортного чтения для разных возрастных категорий, автоматизированные места, лаунж-бокс, стены для рисования мелом, зона виртуальной реальности для просмотра познавательных программ, виртуальных экскурсий и путешествий, а также «умный зал» – высокотехнологичная территория для творческого развития детей, площадка для проведения различных мероприятий. Для компактного хранения фонда будут установлены системы выдвижных стеллажей.

– Задача – чтобы у каждого ребенка появилась в шаговой доступности современная библиотека, куда хотелось бы приходить вновь и вновь, – отметил Евгений Никора. – Результаты преобразований мурманчане оценят уже в следующем году.

Мурманск – один из немногих городов в России, где существует сеть из восемнадцати информационных интеллект-центров, открытых на базе библиотек. Более 100 тысяч жителей города посещают библиотеки, в том числе детские.