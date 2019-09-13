Прекрасный детский сад находится в Росляково

Сегодня депутаты городского Совета депутатов города Мурманска посетили детский сад № 46 (Североморское шоссе, 20, жилой район Росляково).

Дошкольное учреждение принято в муниципальную собственность города Мурманска с 1 февраля 2015 года. С этого времени детский сад является полноправным участником городских программ.

МБДОУ г. Мурманска № 46 - победитель всероссийских конкурсов. Так в 2019 году учреждение стало обладателем двух престижных наград: вместе с МБДОУ г. Мурманска № 82 вошло в список 500 лучших детских садов России из 32 тысяч участников со всей страны. Также детский сад № 46 признан победителем во Всероссийском конкурсе «Достижения образования на основе многокомпонентного анализа».

— Работа ведётся очень большая. Мы видим, что высокие награды всероссийских конкурсов получены заслуженно. Здесь заботятся о здоровье ребят, а также много внимания уделяют творчеству и экологическому воспитанию. Это очень важно для заполярных детей, — отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Ребята участвуют в ежегодной городской акции «Зелёный рекорд», летом под руководством педагогов выращивают собственные овощи, цветы и даже клубнику на грядках и в теплице, расположенных на большой территории учреждения. Дети младшего дошкольного возраста пока только наблюдают за растениями. В старшем дошкольном возрасте ребята участвуют в посадках, поливке, рыхлении почвы.

— Экологическим воспитанием мы занимаемся с 2002 года. Наши педагоги стараются с пользой обустраивать территорию детского сада, сейчас у нас 23 экологические точки, такие как «Метеостанция», «Бабушкино подворье», «Искусственное озеро», «Малинник», — рассказала заведующая детским садом № 46 Ирина Матвеева.