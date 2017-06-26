Премьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годах

Правительству РФ при подготовке прогноза социально-экономического развития и бюджета на период 2018-2020 годов следует закладывать умеренную индексацию тарифов по основным формам платежей для населения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по основным параметрам бюджета 2018-2020 годов. «Постараться выйти на более высокие реальные доходы для граждан нашей страны, в том числе, за счёт достижения низких темпов инфляции, и, соответственно, умеренной индексацией тарифов на основные виды платежей для населения», - сказал он.