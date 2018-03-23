Премьера спектакля «Ангелочек» в Мурманском областном театре кукол

23 марта Мурманский областной театр кукол порадует северян премьерой – спектаклем «Ангелочек». Инсценировка Ярославы Пулинович, по мотивам рассказа Леонида Андреева. Режиссер-постановщик – артист Мурманского областного театра кукол Дмитрий Шишанов, художник-постановщик – Валентин Викторов (г.Пенза). Композитор – заведующий музыкальной частью Мурманского областного театра кукол Петр Макаров.

Спектакль «Ангелочек» – режиссерский дебют артиста театра Дмитрия Шишанова. В настоящее время Дмитрий – студент режиссерского факультета по направлению «Режиссура театра кукол» Белорусской государственной академии искусств.

«Чудный свет на всю судьбу проливает детство», – писала поэтесса Юна Мориц. И, действительно, ведь именно в детстве родители стараются воспитать в ребёнке самые нужные качества – доброту, нежность, любовь и веру в чудо.

Особенно важно не забывать разговаривать со своими детьми. Даже если ребёнок подрос и «отталкивает» тех, кто помогал ему ещё вчера.

Эта история о мальчике Сашке, который стал заложником жизненной ситуации. Родители занимаются только своими проблемами и не замечают растущего подростка, который каждый день сталкивается с проблемами окружающего мира.

В спектакле заняты артисты: Сергей Репин, Тамара Лашина, Иван Песнев, Дарья Захарова (Екатерина Ефремова), Софья Гондаренко.

Спектакль рекомендуется для детей старше 12 лет.