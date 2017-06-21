Премьерный спектакль «Гадкий утёнок» Мурманского областного театра кукол посмотрели около 600 юных зрителей

В Мурманском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Гадкий утёнок» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Постановка спектакля осуществляется благодаря гранту Союза театральных деятелей России.

Для постановки спектакля в Мурманск приехали главный режиссёр Театра кукол Республики Карелия Петр Васильев и художник из Санкт-Петербурга Алевтина Торик, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и Высшей национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин».

Режиссёр Петр Васильев впервые в Мурманске, но уже успел оценить высокий уровень работы художественно-постановочного цеха по созданию декораций и кукол к спектаклю, а также отметил талант артистов театра. По его словам, при создании спектакля был сделан большой акцент на зрелищность. Вместе с художником Алевтиной Торик Петр искал вдохновение в картинах художников русского севера для придания сказке атмосферы тепла и уюта.

В спектакле используется около 20 планшетных кукол, изготовленных художественно-постановочным цехом театра. Музыку к спектаклю написал мурманский композитор Петр Макаров.

В спектакле заняты мурманские актеры-кукольники Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Боярских и Иван Песнев.

За время премьерных показов спектакль «Гадкий утенок» посмотрели около 600 юных северян.

Режиссер Петр Васильев вновь посетит областной центр в ноябре 2017 года. Он поставит в Мурманском областном театре кукол новогодний спектакль «Умка».