Жизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваются«Здоровые зубки» - в Полярных Зорях появится специализированная детская стоматология
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.06.17 07:10

Премьерный спектакль «Гадкий утёнок» Мурманского областного театра кукол посмотрели около 600 юных зрителей

В Мурманском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Гадкий утёнок» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Постановка спектакля осуществляется благодаря гранту Союза театральных деятелей России.

Для постановки спектакля в Мурманск приехали главный режиссёр Театра кукол Республики Карелия Петр Васильев и художник из Санкт-Петербурга Алевтина Торик, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и Высшей национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин».

Режиссёр Петр Васильев впервые в Мурманске, но уже успел оценить высокий уровень работы художественно-постановочного цеха по созданию декораций и кукол к спектаклю, а также отметил талант артистов театра. По его словам, при создании спектакля был сделан большой акцент на зрелищность. Вместе с художником Алевтиной Торик Петр искал вдохновение в картинах художников русского севера для придания сказке атмосферы тепла и уюта.

В спектакле используется около 20 планшетных кукол, изготовленных художественно-постановочным цехом театра.  Музыку к спектаклю написал мурманский композитор Петр Макаров.

В спектакле заняты мурманские актеры-кукольники Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Боярских и Иван Песнев.

За время премьерных показов спектакль «Гадкий утенок» посмотрели около 600 юных северян.

Режиссер Петр Васильев вновь посетит областной центр в ноябре 2017 года. Он поставит в Мурманском областном театре кукол новогодний спектакль «Умка».

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 405 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 54 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 55 серия (12+)11:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваютсяМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонт-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 62 копейки, евро - почти на 46 копеекРубль укрепляется на фоне роста предложений «чёрного золота»-PRO ЭнергетикуСпециалисты Колэнерго работают на высоте!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...-PRO ЖКХКоммунальные страдания: информационная система ЖКХ буксуетПлановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения