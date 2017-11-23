Преподаватель истории умер во время открытого урока

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчины.

По предварительным данным, 21 ноября 2017 года, во время открытого урока в лицее, 63-летний преподаватель истории потерял сознание, а прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

В настоящее время следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.