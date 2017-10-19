Преподаватель школы при мурманской колонии участвовал в международном форуме в Сочи

Учитель русского языка и литературы вечерней школы при мурманской исправительной колонии строгого режима №17 Александр Жаренов принял участие в работе IV Международного педагогического форума «Текст культуры и культура текста», завершившегося вчера в городе Сочи.

В рамках форума состоялись научные мероприятия, разнообразные как по формату, так и по содержательной направленности: научные секции, дискуссионные круглые столы, постерные сессии. Участники форума обсудили широкий круг вопросов, касающийся преподавания русского языка в условиях многоязычия, использования в учебном процессе традиционных и инновационных методик и средств обучения, системы подготовки и аттестации учителей-словесников.

Традиционной частью форума стало проведение конкурса образовательных и творческих проектов по русскому языку и литературе. Компетентное жюри из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Мурманска выбрали лучшие проекты в различных номинациях: «Русский язык и риторика», «Человек читающий», «Преподавание русского языка в условиях мультилингвизма». Проекты победителей в дальнейшем будут реализованы в рамках грантовой поддержки.