Преподаватель сольфеджио Мурмашинской детской школы искусств вышла в финал общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств»

Определен победитель регионального тура общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств». Им стала преподаватель сольфеджио с 25-летним стажем Мурмашинской детской школы искусств Мария Пущина.

Всего во втором туре встретятся 10 лучших педагогов, отобранных в регионах. Финалистам предстоит провести открытые уроки на базе одного из учебных заведений сферы культуры и искусства федерального подчинения в Москве. Работу каждого оценит жюри.

В конкурсе «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств» принимают участие преподаватели, которые достигли высоких результатов в области педагогики, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусства, внедряющие инновационные педагогические технологии обучения; имеющие авторские учебные программы. Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации.