Преподавателей детских школ искусств Мурманской области примут участие в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству

20 января в Детской художественной школе искусств пройдёт региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств Мурманской области по теме «Сграффито». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

Мастер-класс проведёт преподаватель Детской художественной школы Вероника Андреевна Вологжанникова, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», лауреат премии губернатора Мурманской области за 2017 год.

«Сграффито» - (от итальянского sgraffito – «царапать») – техника декорирования керамики с нанесением верхнего слоя или нескольких цветных слоев, а затем соскребанием части слоя или слоев для создания узоров.

Участников мастер-класса ждет демонстрация работ, выполненных в этой технике. В ходе мастер-класса преподаватель поделится опытом работы с керамическими массами, цветными ангобами и глазурью. Всем участникам предстоит разработать эскизы и изготовить декоративную посуду (тарелка, пиала) методами: отминкой, используя гипсовые формы, и ручной формовкой.

Данную технику рекомендуется включать в программу по скульптуре или прикладной композиции. Приемы техники сграффито универсальны, технология выполнения интересна и подходят для любой возрастной категории. Сграффито показывает необычное сочетание материалов и инструментов. Один из плюсов этой техники - удобство и простота в использовании. Сграффито развивает эмоционально-образный, рационально-логический тип мышления, который направлен на формирование художественного типа мышления, творческого потенциала, развивает чувство прекрасного.