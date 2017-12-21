Преподаватели детских школ искусств Мурманской области приняли участие в региональном мастер-классе по декоративно-прикладному искусству

В Детской школе искусств г.Полярные Зори прошел региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному творчеству «Технология кубовой набойки». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

Преподаватель детской школы искусств г. Полярный Зори Нина Александровна Сизова раскрыла секреты древнего ремесла – кубовой набойки тканей, поделилась с преподавателями опытом работы с традиционными и современными инструментами и красителями, представила опыт работы использования технологии кубовой набойки в детских школах искусств на уроках «композиции».

Слушателям было предложено выполнить работу в данной технике: от подбора штампов и красителей до декорирования готовой льняной салфетки. К моменту завершения мастер-класса у всех получились колористически выдержанные декоративные орнаменты.

Технологию кубовой набойки можно использовать в детских школах искусств на уроках композиции для учащихся старших классов дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись».