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Мурманская область. Арктика29.03.19 13:01

Преподаватели колледжей Мурманской области – лауреаты межрегионального конкурса профмастерства «Мастер года»

В областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась церемония подведения итогов IV межрегионального конкурса профессионального мастерства педагогических работников профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа «Мастер года».

От имени правительства Мурманской области лауреатов и абсолютного победителя конкурса поздравила заместитель губернатора Инна Погребняк. Вице-губернатор подчеркнула, что региональное правительство уделяет большое внимание кадровому обеспечению предприятий области.

«Квалифицированные специалисты – одно из основных условий, необходимых для решения амбициозных задач, которые стоят перед регионом. Современные мастера производственного обучения – люди по-настоящему творческие, энергичные и бесконечно преданные своему делу. Именно такие специалисты способны подготовить новое поколение молодых профессионалов, настоящих мастеров своего дела, так необходимых для современной экономики», – сказала Инна Погребняк.

Конкурс, ставший уже традиционным, объединил мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин из профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской и Мурманской областей.

Соревнования мастеров по семи номинациям прошли на площадках пяти профессиональных образовательных организаций региона: в Мурманском индустриальном колледже, Мурманском колледже экономики и информационных технологий, Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота, Мурманском медицинском колледже, Мурманском педагогическом колледже.

В состав жюри вошли победители и лауреаты межрегионального конкурса «Мастер года» предыдущих лет.

Состязания проходили на протяжении трех дней. Участники проводили практические занятия со студентами, демонстрировали умение решать профессиональные задачи на уровне международных стандартов WorldSkills, попробовали свои силы в публичном выступлении.

Лауреатами IV межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года» стали:

в номинации «Мастер отделочных строительных работ» – Юлия Клокотова, мастер производственного обучения Архангельского политехнического техникума (Архангельская область),

в номинации «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» – Павел Трусов, преподаватель Печенгского политехнического техникума (Мурманская область),

в номинации «Повар, кондитер» – Роман Лебедев, мастер производственного обучения Архангельского политехнического техникума (Архангельская область),

в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – Галина Волощук, преподаватель специальных дисциплин Апатитского политехнического колледжа имени Георгия Голованова (Мурманская область),

в номинации «Преподавание в начальных классах» – Алёна Федорова, преподаватель Педагогического колледжа № 8 (г. Санкт-Петербург),

в номинации «Дошкольное образование» – Галина Павлова, преподаватель Сокольского педагогического колледжа (Вологодская область),

в номинации «Сестринское дело» – Светлана Есипова, преподаватель Кольского медицинского колледжа (Мурманская область).

Кубок абсолютного победителя IV межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года» и звание «Мастер года» завоевала Алёна Федорова, преподаватель Педагогического колледжа № 8» (Санкт-Петербург).

Все участники конкурса получили памятные подарки, лауреаты и победитель награждены дипломами и ценными призами.

Специальные призы для лауреатов предоставили социальные партнеры конкурса: издательство «Академия» и АНО «Стратегическое партнерство Северо-Запада» (в номинации «Дошкольное образование»).

В 2020 году Министерство образования и науки Мурманской области продолжит традицию проведения межрегиональных конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников системы среднего профессионального образования Северо-Западного федерального округа России.

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