Преподаватели МАГУ завершили обучение специалистов Нахимовского училища в Мурманске

Пентюша Забавно будет, когда юные мурманчане будут спускаться по лестнице из родной школы, а Чудотворец стоит к ним задом. Нахватают двоек! Место выбрано не совсем правильно. Комментарий к новости: Скульптура покровителя моряков Николая Чудотворца готовится к переезду в Мурманск

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