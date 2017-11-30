Преподаватели профессиональных образовательных организаций прошли обучение по вопросам развития инклюзивного профессионального образования

На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий прошло обучение педагогических работников профессиональных образовательных организаций Мурманской области по программе «Организационные и правовые вопросы получения среднего профессионального образования и профессионального обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».

Колледж является базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. В 2016 и 2017 годах за счет средств субсидии из федерального бюджета в колледже проведены работы по развитию безбарьерной среды, приобретены технические средства обучения для обучающихся с различными видами инклюзии (для слабослышащих, слабовидящих обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата), специализированное программное обеспечение, модернизирована материально-учебная база для обучения студентов из числа инвалидов.

Не менее важным для развития инклюзивного профессионального образования является подготовка педагогов областных профессиональных организаций к работе со студентами-инвалидами. В 2016 году 25 педагогических работников колледжей прошли повышение квалификации по вопросам развития инклюзивного профессионального образования. В ноябре 2017 года обучен 21 педагог из 14 колледжей региона.

На занятиях, которые проводили ведущие специалисты в сфере инклюзивного профессионального образования в регионе – сотрудники Психолого-педагогического института Мурманского арктического государственного университета, рассматривались вопросы нормативного регулирования учебного процесса, особенности и порядок разработки адаптированных профессиональных программ, эффективные педагогические методики обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, организация тьюторского сопровождения.

В 2018 году будет продолжена работа по повышению квалификации педагогических работников системы профессионального образования по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.