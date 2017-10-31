Пресс-коктейль, посвященный 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

2 ноября в 12.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт пресс-коктейль, посвященный 85-летнему юбилею учреждения.

Об итогах 2017 года, юбилее и планах на будущее представителям средств массовой информации расскажут: Светлана Васильевна Вагайцева, заслуженный работник культуры РФ, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Екатерина Валерьевна Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Лариса Федоровна Феоктистова, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»; Людмила Николаевна Рогатых, хормейстер народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье»; Светлана Ивановна Коржева, балетмейстер народного самодеятельного коллектива ансамбля эстрадного танца «Форсаж».