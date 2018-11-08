Преступление и наказание: отдал миллионы - прекращено уголовное преследование

В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации более 16,5 миллиона рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, директор одного из обществ с ограниченной ответственностью Мурманска, специализирующегося на оптовой торговле замороженными продуктами, в период с 2013 по 2014 год внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации компании, представление которых является обязательным. В результате противоправных действий обвиняемого сумма уклонения от уплаты налогов, а также начисленных пени и штрафов составила более 16,5 миллиона рублей, которые в ходе расследования уголовного дела руководителем организации погашены в полном объёме, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено в соответствии с требованиями ст. 28.1 УПК РФ (прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности).

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объёме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для освобождения от уголовной ответственности.