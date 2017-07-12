Преступление на территории автогородка в посёлке Мурмаши раскрыто в кратчайшие сроки

В региональном управлении СКР сегодня состоялся совместный брифинг, в котором приняли участие руководитель следственного отдела по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Ребров Евгений Ильич и заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Лобов Денис Анатольевич.

В ходе встречи с представителями СМИ сотрудники СКР и УМВД рассказали о подробностях расследования, а также представили журналистам фотоматериалы из уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 24 июня 2017 года в гараже, расположенном на территории автогородка в посёлке Мурмаши Кольского района Мурманской области обнаружен труп мужчины, 1979 года рождения, с телесными повреждениями в области головы.

В результате грамотно спланированных действий следователей, следователей-криминалистов следственного управления СКР по Мурманской области и оперативных сотрудников УМВД России по Мурманской области данное преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать. Им оказался житель Колы, 1987 года рождения, который, находясь в гараже со своим знакомым, в ходе конфликта нанёс несколько ударов тупым предметом по голове потерпевшего и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.