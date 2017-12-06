Преступники из Заполярного, выпив три литра коньяка, отметили удачный грабёж

В полицию г.Заполярный обратился местный житель 1971 года рождения с заявлением об ограблении. Мужчина рассказал полицейским, что в вечернее время шёл по улице. К нему подошли двое неизвестных и с применением насилия отобрали у него пакет, в котором находилась 3-литровая канистра с коньяком, а также мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции по г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району в течение суток установили, что ограбление совершили ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители города 1990 годов рождения. По ориентировке оперативников сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленников и доставили в отдел.

Мужчины признались в содеянном и пояснили, что в момент грабежа находились в состоянии алкогольного опьянения. Увидев прохожего с пакетом, они решили отобрать у него этот пакет, предположив, что в нём находится спиртное. Коньяк, находившийся в канистре, они уже выпили. Телефон стоимостью 1350 рублей один из грабителей добровольно вернул.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.