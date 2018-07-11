Преступное хобби: 35-летний сотрудник полиции занимался выращиванием дома конопли

Следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Мончегорска, являющегося на момент совершения преступления действующим сотрудником полиции. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотического средства в крупном размере), ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый с 2015 года по апрель 2018 года культивировал коноплю, из которых впоследствии получал наркотическое средство каннабис (марихуана), хранив его дома без цели сбыта.

В результате взаимодействия следователей с отделом по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Мончегорску преступная деятельность обвиняемого была пресечена.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в ходе проведенных следственных действий у обвиняемого по месту жительства, по месту регистрации, в принадлежащем ему гараже, а также в дачном доме обнаружены и изъяты более 100 кустов этого растения, а также более 4 килограммов наркотического средства каннабис (марихуана). В рамках расследования уголовного дела проведено 35 судебных экспертиз, допрошены десятки свидетелей.

Кроме того, по данному факту Управлением МВД России по Мурманской области проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

По результатам расследования уголовного дела следователем внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления в адрес территориального подразделения УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.