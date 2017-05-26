Преступную группу из двух несовершеннолетних оштрафовали

Приговором Ловозерского районного суда подростки, 1999 и 2000 годов рождения, признаны виновными в инкриминируемом деянии, им назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч и 25 тысяч рублей,

Как установило следствие и суд, члены преступной группы из двух несовершеннолетних учащихся 9 и 11 классов вступили в сговор, проникнув в чужую квартиру, из которой похитили имущество, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум несовершеннолетним жителям поселка городского типа Ревда в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Ущерб в ходе следствия был возмещён.Приговор в законную силу вступил.