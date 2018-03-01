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Мурманская область. Арктика01.03.18 15:15

Преступную любовь к взрывчатым веществам у 18-летнего кандалакшанина обнаружили после домашнего скандала

Полицейскими задержан житель Кандалакши, который хранил по месту жительства взрывчатые вещества. В дежурную часть поступило сообщение местной жительницы о семейном скандале. Молодой человек вел, по её словам, себя неадекватно, громко кричал, пытался ломать мебель.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что между матерью и её 18-летним сыном внезапно возник семейный конфликт на бытовой почве. При уточнении обстоятельств ссоры и проведении беседы с дебоширом, на месте происшествия полицейскими были обнаружены боеприпасы. Восемь запалов к ручным гранатам и сверток с веществом, схожим с порохом они изъяли и направили на исследование. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый признался, что порох и запалы он нашел, но сдавать находку в органы внутренних дел, как это положено, не стал, о последствиях незаконного хранения не задумывался.

Согласно заключению экспертизы, запалы к ручным осколочным гранатам, содержащие взрывчатые вещества и порох, изготовлены промышленным способом и являются пригодными для взрывания. По факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Стоит отметить, что ранее в отношении юноши было возбуждено и расследуется уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия.

 

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