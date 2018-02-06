Презентация изданий Центра народов Севера состоялась в Мурманской областной универсальной научной библиотеке

В областной научной библиотеке состоялась презентация изданий Центра народов Севера, посвященная Международному дню саамов, который отмечается 6 февраля.

Ежегодно Центр народов Севера в рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» издает книги саамских авторов и литературу на языке коренного народа Мурманской области.

При поддержке правительства Мурманской области публикуются произведения художественной литературы, работы по декоративно-прикладному искусству, филологические исследования, учебно-методические издания, словари, мемуаристика.

На состоявшейся презентации была представлена монография Виктории Бакулы «Духовная культура саамов и ее отражение в языке». О новом издании рассказала руководитель Мурманского центра коренных малочисленных народов Севера Надежда Чупрова. Автор – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула поделилась историей создания своей монографии, ответила на вопросы участников встречи.

С благодарственным словом за проведенную исследовательскую работу и подготовку издания выступила президент Ассоциации Кольских саамов Елена Яковлева.

Участников встречи приветствовали юные мурманчане – воспитанники дошкольного образовательного учреждения № 136, которые исполнили песню на саамском языке.