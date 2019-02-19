20 января в 17 часов в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Василия Белоусова «Встречи на житейских перекрестках».

В Мурманской областной библиотеке будет представлена новая книга одного из старейших журналистов Кольского полуострова, заслуженного работника культуры России, почётного гражданина Мурманской области, члена Совета Ассоциации полярников нашей области - Василия Сергеевича Белоусова.

Василий Белоусов с 1977 года являлся собственным корреспондентом ТАСС по Мурманской области. Он - автор 16 книг и множества статей. Информация автора с места событий публиковалась в СМИ более чем ста иностранных государств.

Новое издание Василия Сергеевича - это третья художественная книга автора. В неё вошли рассказы, новеллы, документальные очерки и миниатюры. Героями книги стали как известные люди, так и обычные горожане, которых каждый может встретить на своём пути. Такие встречи были интересны автору, и ему захотелось поделиться этим с читателями.

На презентацию книги приглашены читатели, писатели и журналисты.