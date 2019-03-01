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Мурманская область. Арктика01.03.19 09:30

Презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей»

2 марта в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей». Восемнадцатый выпуск ежегодного альманаха Мурманской организации Союза писателей России «Площадь Первоучителей» вышел в год 40-летия регионального писательского союза и год Славянского хода «Мурман – Балканы». Большая часть опубликованных материалов посвящена этим знаковым событиям.

На страницах альманаха представлено творчество литераторов Мурмана. Марины Чистоноговой (Доценко), Дмитрия Коржова, Леонида Коновалова, Владимира Сорокажердьева, Юрия Гутяна, Дмитрия Ермолаева. Любители изящной словесности откроют для себя новые имена белорусских, сербских, болгарских писателей.

Представят издание публике мурманские писатели – авторы альманаха.

 

 

 

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