Презентация Православной энциклопедии состоялась в Мурманском педагогическом колледже

В Мурманском педагогическом колледже 27 июня состоялась презентация Православной энциклопедии, организованная Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Мурманской и Мончегорской Епархией. В зале присутствовали студенты и преподаватели колледжа, специалисты муниципальных методических служб, представители Русской православной церкви.

Ежегодно издаётся четыре тома энциклопедии, а вся работа над ней продолжается уже 18 лет. К настоящему времени издано 49 томов Православной энциклопедии, часть из которых также доступна в электронном виде. Последний том посвящен истории православия на Кольской земле.

Выступающие высоко оценили значение Православной энциклопедии для современного российского общества, отметив, что такой серьезный общегуманитарный проект осуществляется в России впервые.

Представляя издание, О.В. Нефедова, преподаватель ГАУДПО МО «Институт развития образования», отметила, что авторами, которые являются представителями и церковной, и светской науки, проведена огромная исследовательская работа: справочные статьи энциклопедии содержат сведения по античной и славянской мифологии, религиям мира, истории, филологии, богословия и истории искусств. «Издание окажет большую помощь учителям в подготовке к урокам по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», – подвела итог Ольга Нефедова.

Задача образования заключается в том, чтобы помочь каждому в начале его самостоятельного пути обрести верные ориентиры, чтобы в течение всей своей жизни соответствовать мере высокого предназначения человека. «Формирование нравственного образа жизни в современном российском обществе невозможно без знания основ православной культуры», - подчеркнул в своём выступлении настоятель Свято-Никольского кафедрального собора Мурманска отец Игорь Зуев.