Президент Ассоциации кольских саамов приняла участие в обсуждении вопросов российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества

В Мурманске завершилось пятое заседание рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В российскую делегацию, которую возглавил заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков, вошли представители Торгового представительства РФ в Королевстве Норвегия, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, правительства Мурманской области, представители компаний и общественных организаций Мурманской области. Также в составе российской делегации в мероприятии приняла участие президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Елена Яковлева.

Норвежскую делегацию возглавил статс-секретарь министерства торговли, промышленности и рыболовства Королевства Норвегия Рой Ангелвик.

Участники заседания обсудили состояние и перспективы российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества, план мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 годы, отдельные направления сотрудничества регионов России и Норвегии.

Также в ходе заседания рассмотрен опыт приграничного и межрегионального сотрудничества Мурманской области с северными норвежскими регионами и планы по разработке и созданию совместной интегрированной базы данных Арктического региона.

Рабочая группа отметила, что межрегиональное и приграничное сотрудничество России и Норвегии является важной составляющей торгово-экономических связей двух стран и играет значительную роль в углублении двустороннего сотрудничества во многих отраслях, способствует социально-экономическому развитию регионов.

В ходе обсуждения принято решение провести шестое заседание рабочей группы в первом полугодии 2019 года на территории Королевства Норвегия.