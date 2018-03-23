Президент Ассоциации кольских саамов выразила обеспокоенность отсутствием в регионе механизма взаимодействия промышленных компаний с представителями коренного народа

В Мурманске состоялась встреча-консультация членов Саамского собрания Самь Соббар с представителями комитета по культуре и искусству Мурманской области, региональных Министерства развития промышленности и предпринимательства и Министерства по внутренней политике и массовой коммуникаций. Участникам встречи из числа жителей села Ловозера администрацией Ловозерского района представлена возможность участия в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе встречи участники рассмотрели вопрос о механизме передачи некоммерческим организациям проведения мероприятий по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области. Информацию по этому вопросу представил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, он рассказал о прошедших и текущих конкурсах на предоставление грантов в форме субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства в Мурманской области. Соискателями таких грантов могут являться социально-ориентированные некоммерческие организации Мурманской области, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры и искусства.

Также участники встречи обсудили вопрос о мерах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства.

Начальник отдела развития инноваций и предпринимательства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Светлана Доголева проинформировала о поддержке коммерческих организаций в Мурманской области. Для начинающих предпринимателей оказывается грантовая поддержка, для получения такой поддержки необходимо подготовить бизнес-план и представить его на конкурс грантов в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность уже более трех лет, также оказывается государственная поддержка, у них есть возможность воспользоваться микрозаймом с низкой процентной ставкой от 5 до 10%. Светлана Доголева отметила, что более подробную информацию о программах, формах и видах поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области можно узнать на сайте: http://maloe.gov-murman.ru/

Начальник отдела промышленного развития и сопровождения инвестиционных проектов Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Александр Шутов проинформировал присутствующих о поддержке промышленных проектов на территории Мурманской области.

Президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева выразила обеспокоенность отсутствием в регионе механизма взаимодействия промышленных компаний с представителями коренного народа Кольского Севера – саами.

Начальник отдела по реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алена Мартынова проинформировала о создании Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и предложила изучить опыт сотрудничества промышленных компаний с представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока других регионов, где традиционно проживают такие народы и продолжить работу в этом направлении уже в режиме оперативного диалога.

Заместитель начальника отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Светлана Цыкунова информировала присутствующих о положительном опыте установки с 2014 года знаков туристской навигации по Мурманской области, работа по их установке продолжается, так, например, в 2018 году к установке планируется 10-12 знаков навигации, в том числе в населенных пунктах Ловозеро, Лопарская и на федеральной трассе к саамской деревне Самь-Сыйт.

Члены саамского собрания Самь Соббар отметили, что органы власти заинтересованы в том, чтобы представители саамского сообщества вошли в межведомственную комиссию по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области и Совет по туризму Мурманской области, для защиты прав своего народа и продолжения конструктивного диалога с органами власти по актуальным вопросам саамского сообщества.