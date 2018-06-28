Президент Финляндии собирается донести до глав России и США, беспокоящие его проблемы

Представители Кремля и Белого дома сообщили сегодня, что встреча Владимира Путина, президента РФ и Дональда Трампа, президента США состоится в Хельсинки 16 июля. Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что получил запрос на проведение этой встречи ещё на прошлой неделе.

– На прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники передали мне предварительный запрос о возможности организовать двустороннюю встречу президентов США и России в Хельсинки, – сообщил Ниинистё в пресс-релизе канцелярии президента.

Темы для обсуждения должны уточниться в течение грядущих двух недель, но на повестке дня, по крайней мере, международная ситуация в целом, а также вопросы разоружения и осуществления контроля над вооружением. «Даже небольшие шаги в сторону разряжения напряженной ситуации были бы в интересах всех», – добавил Ниинистё.

Ниинистё также заявил, что в личном общении с президентами хочет выразить беспокойство о напряженной ситуации в Балтийском море, а также напомнить о целях Финляндии в Арктическом регионе, в особенности, о совместной борьбе за сокращение выбросов углерода.