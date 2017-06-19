Президент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времени

На сайте президента России размещён закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который был принят Госдумой 7 июня и одобрен Совфедом 14 июня.

В документе уточняется порядок установления неполного рабочего дня и предоставление работнику перерыва на отдых. Также обговаривается порядок учета работы сверх нормы рабочего дня в выходные и нерабочие праздничные дни. Согласно подписанному документу, за сверхурочную работу предусмотрена повышенная оплата.

Вводится правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем.

Законопроект, уточняющий правила оплаты рабочего времени, был разработан Минтрудом в прошлом году. Ведомство предложило использовать в современной версии Трудового кодекса советские акты по учёту рабочего времени.