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Мурманская область. Арктика25.10.18 11:29

Президент поручил помочь регионам расселить аварийное жилье

Президент утвердил перечень поручений по вопросу переселения граждан из аварийного жилья, пишет «Российская Газета». Документ опубликован на сайте Кремля.

В законодательство до конца года нужно внести поправки, предусматривающие продление механизма переселения граждан из аварийного жилфонда, а также продление срока деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года.

До 20 июля 2019 года необходимо установить однозначные критерии признания жилых домов аварийными и порядка оценки их состояния, ввести понятие ветхого жилья и установить критерии отнесения домов к этой категории, разработать мероприятия по контролю за состоянием таких домов и их капремонту, установить целевое назначение участков, на которых расположены подлежащие сносу аварийные дома, расширить механизмы переселения из аварийного жилфонда, включая создание специализированного жилфонда, предоставление гражданам помещений по договорам найма, предоставление собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, осуществление дополнительных соцвыплат на цели обеспечения жильем собственников помещений в аварийных домах, которые подлежат расселению.

Также нужно повысить требования к конкурсному отбору подрядных организаций для строительства домов в рамках программ переселения, создать привлекательные для застройщиков условия, установить особенности предоставления помещений и иных мер поддержки при переселении для граждан, намеренно ухудшивших свои жилищные условия.

Правительству совместно с региональными властями предстоит к 20 декабря проработать вопросы увеличения доли софинансирования мероприятий по переселению из аварийного жилья за счет средств консолидированных бюджетов регионов, а также оказания поддержки за счет госказны посредством дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов для реализации мероприятий по переселению.

Минстрою президент поручил обеспечить с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ контроль за соответствием установленным требованиям помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации программ по переселению из аварийного жилфонда.

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