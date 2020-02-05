Президент предложил отбирать лицензии у аптек, повысивших цены на противовирусные лекарства и маскиОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
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Мурманская область. Арктика05.02.20 16:13

Президент предложил отбирать лицензии у аптек, повысивших цены на противовирусные лекарства и маски

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии. «Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться», - сказал Путин на встрече с членами правительства.

- Просто по каждой организации принять решение, вот и всё, чтоб неповадно было в следующий раз. Если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан, с точки зрения снабжения лекарственными препаратами, точно не будет, - сказал Владимир Путин. Он напомнил, что в стране «аптечная сеть довольно обширная».

О проблеме повышения цен в некоторых аптечных сетях сообщила главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас регистрируется рост цен на маски и лекарственные препараты в аптечных сетях, кое-где - в 100 раз.

- К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля, - сообщила Голикова.

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