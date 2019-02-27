Президент пристроил Арктику к Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин переименовал Министерство развития Дальнего Востока в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На министерство возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития арктической зоны РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом президент поручил правительству в трехмесячный срок уточнить полномочия министерства и численность его федеральных госслужащих в соответствии с новыми функциями, а также в случае необходимости обеспечить реорганизацию ведомства.