Президент РФ озвучил в СФ конкретные меры по улучшению демографической ситуации в стране

Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня с посланием Федеральному Собранию, заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России. «Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», - сказал глава государства.

Он отметил, что, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами являются семьями с детьми. «Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный», - заметил глав государства.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами; на первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена. «Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причём уже с 1 января 2020, текущего года», - сказал он в своём обращении к Федеральному Собранию.

Как пояснил глава государства, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. «Обращаю внимание: нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли всё оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы», - подчеркнул Владимир Путин. По его словам, «выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей».

В дальнейшем, продолжил он, власти должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум - 11 с лишним тысяч».

Объясняя свою инициативу, Путин заметил, что в настоящее время, после того, как ребёнку исполняется 3 года, выплаты семьям с низкими доходами на детей прекращаются и, значит, семья сразу же может попасть в сложную финансовую ситуацию, а этого нельзя допустить.

«Хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям и внукам: ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу», - заметил президент.

С 1 января 2020 года увеличен срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка до достижения возраста 3-х лет (ранее выплата действовала до 1,5 лет). Кроме того, с нового года расширен круг получателей этой выплаты за счет повышения нижней планки среднедушевого дохода - с 1,5 до 2-х прожиточных минимумов.

С 1 января также увеличено число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Софинансирование по этой программе получат 75 российских регионов. Общий объём в 2020 году составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федерации.

С 2020 года на 1 тысяча рублей увеличена стоимость родового сертификата. Эта сумма, как сообщалось, будет направлена на оплату психологической поддержки женщинам, что будет способствовать снижению числа абортов.

Кроме того, увеличены пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. В 2020 году максимальная сумма этого пособия составит 69961,65 рубля в среднем за месяц (в 2019 году - 65416,6 рубля).

Программа материнского капитала продлевается, как минимум, до конца 2026 года, причем, уже с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых, заявил президент РФ Владимир Путин. «Ее главная цель, смысл - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребёнка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос: «Что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года?». Мы продлим эту программу, и минимум до 31 декабря 2026 года», - сказал Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.

«Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года это 466 тысяч 617 рублей», - отметил он.

В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школьников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году, отметил глава государства. «Некоторые полагают, что повлиять на объективные процессы в демографии трудно, а потому выделять большие ресурсы на демографическое развитие нецелесообразно. Однако на практике мы видим прямое доказательство обратного, а именно: меры поддержки семей работают, их результат превосходит иногда даже самые смелые наши ожидания, - сказал Владимир Путин. - Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве их обучения».

Президент сказал, что правительство совместно с регионами с учётом демографического и других факторов должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование». «Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей», - сказал он участникам важного мероприятия.