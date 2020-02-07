Мурманская область. Арктика07.02.20 10:40
Президент РФ подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Глава государства постановил выплатить суммы в апреле-мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на реализацию указа.
Как ранее рассказал президент, каждому ветерану войны единовременно выплатят 75 тысяч рублей. При этом труженикам тыла будет выплачено по 50 тысяч рублей.
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