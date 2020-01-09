Президент РФ с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за учениями на Чёрном море

В частности, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сегодня наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов», на борту которого был развернут походный штаб, где находились министр обороны Сергей Шойгу и командующий ВМФ Николай Евменов. В учениях также принял участие большой противолодочный корабль СФ «Вице-адмирал Кулаков».

В частности, в ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К была выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Беспилотные летательные аппараты обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

«Учения прошли успешно», - доложил Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов по их окончании. Президент РФ отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.