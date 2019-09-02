Президент России инициативы поддержал, осталось отработать эти вопросы с коллегами из федеральных органов власти

В список вопросов, поднятых в ходе встречи Президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом 30 августа, вошли различные аспекты жизни Заполярья. Как сообщил сегодня на оперативном совещании Андрей Чибис, большинство инициатив региональной власти были поддержаны главой государства.

Так, Президент дал федеральному правительству поручение рассмотреть и поддержать предложения Мурманской области по изменениям в законодательство, дающим возможность жителям побережья добывать определённый объём водных биоресурсов для личного пользования или продажи. Такие права имеют жители соседних регионов, однако в Заполярье закон по отношению к рыбакам-любителям неоправданно строг, считает врио губернатора.

Ещё один ключевой вопрос жизни и развития Мурманской области, нашедший понимание у президента, – решение топливной проблемы. Владимир Путин поддержал просьбу главы региона о создании механизма не разовой, а постоянной финансовой поддержки закупок мазута областью до момента минимизации мазутозависимости, а также инвестирования перевооружения теплоэнергетической системы Мурманской области по существующей «дорожной карте».

Помимо этого, президент поддержал решение ещё одной наболевшей проблемы Мурманской области – отсутствия в Мурманске очистных сооружений. Вопрос о насущной необходимости постройки в областном центре системы очистки сточных вод стоит давно и остро, однако всё упирается в деньги – для его решения нужны гигантские средства, которых ни у города, ни у области нет.

В связи с этим Андрей Чибис отметил, что теперь, когда глава государства дал поручение рассмотреть возможность выделения средств, необходимо вовремя и качественно подготовить проектно-сметную документацию.

Кроме того, подчеркнул врио губернатора, с учётом данного поручения Президента принципиально важно постараться добиться расширения нацпроекта «Экология» в плане создания очистных сооружений в максимально большом количестве городов.

По исполнению каждого поручения президента на областном уровне назначены ответственные заместители губернатора и руководители ведомств. Координировать взаимодействие областного правительства с Правительством РФ и Администрацией президента поручено врио заместителя губернатора Мурманской области Оксане Демченко.

«Важнейшие поручения касаются самых актуальных вопросов жизни наших граждан. Сроки по первоначальным докладам в адрес главы государства достаточно сжатые. Уже пошёл процесс поручений вице-премьерам правительства. Наша задача – не упустить ни одного момента и максимально чётко, быстро, убедительно с нашими коллегами из федеральных органов власти отработать эти вопросы», – подчеркнул Андрей Чибис.