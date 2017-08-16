Президент Владимир Путин: Развитие Мурманского транспортного узла – один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России

Развитие Мурманского транспортного узла (МТУ) – один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России, он является фактором развития Северного морского пути и разработки шельфовых месторождений углеводородного сырья. Расширение портовых мощностей Мурманска позволит максимально реализовать транзитные возможности страны. Такую оценку проекту развития МТУ, как уже сообщило «Арктик-ТВ», сегодня в ходе совещания, посвящённого развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, дал президент России Владимир Путин. Ход реализации и перспективы проекта стали одной из ключевых тем совещания.

«На увеличение портовых мощностей Мурманска завязаны проекты на Арктическом шельфе и планы по развитию Северного морского пути, а также поставки за рубеж этой продукции, в том числе угля», – подчеркнул Владимир Путин.

В совещании под руководством главы государства, которое состоялось в Калининграде, приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, губернаторы, в числе которых губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Напомним, основной идеей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» является перенос портовой инфраструктуры на западный берег Кольского залива. Для этого в рамках проекта уже ведется строительство железнодорожной ветки протяженностью 46 км, которая соединит Октябрьскую железную дорогу с будущими перегрузочными терминалами на западном берегу. Он является якорным проектом планирующейся к созданию на базе Мурманской области Кольской опорной зоны развития в Арктике и входит в список 17 стратегически важных проектов Арктической зоны РФ.

В ходе совещания президент Владимир Путин отметил необходимость отработки и использования новых инструментов взаимодействия с инвесторами в сфере развития транспортной инфраструктуры, а также внедрения передовых технологий перевалки грузов, основанных на строгих экологических нормах и стандартах.