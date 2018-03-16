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Мурманская область. Арктика16.03.18 10:43

Президентом Ассоциации полярников Мурманской области на новый срок избран Геннадий Казанин

В Мурманске состоялось отчётно-выборное собрание региональной общественной организации «Ассоциация полярников Мурманской области». С докладом о работе за отчётный период и задачах по дальнейшему совершенствованию деятельности организации выступил её президент Геннадий Казанин.

В работе собрания принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий. Приветствуя членов ассоциации от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что правительство области не намерено отступать от своей амбициозной цели по становлению региона в качестве стратегического центра Арктической зоны России. Это наша долгосрочная цель. Кроме того, продолжается работа над проектом закона «О развитии Арктической зоны».

«Для поиска новых нестандартных решений важно привлечь экспертов и общественность. Предлагаю ассоциации подключиться к работе по корректировке Стратегии развития нашего региона, а также продолжить законотворческую работу по подготовке необходимых для развития Арктики поправок в нормативные акты и в статьи действующего законодательства. Считаю, что совместными усилиями органов государственной власти и общественных организаций мы сможем приблизить выполнение нашей цели, максимально полно учесть интересы нашего региона», – подчеркнул Григорий Стратий.

По итогам обсуждения отчетного доклада и выступлений в прениях работа ассоциации за отчётный период признана удовлетворительной. Президентом ассоциации на новый срок избран Геннадий Казанин.

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