Президенту пока не до вопросов по Арктике

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу по вопросам нефтегазовых проектов в Арктике и налоговых льгот для нефтяников в этом регионе, сообщает в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Пока (встречи) в сентябре не планируется. Но тема на повестке дня», - рассказал Песков изданию.

Тем не менее, утверждают журналисты, встреча состоится в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2019 года.