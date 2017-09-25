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Мурманская область. Арктика25.09.17 09:12

При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений

Президент РФ Владимир Путин в прошедшие выходные встретился с «тандемом» из экономического блока правительства - министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым для обсуждения вопросов, входящих в сферу их компетенции. «Поскольку сейчас идёт активная работа над бюджетом, мы с вами много раз к этому возвращались, сегодня здесь нет ваших оппонентов, потому что, как правило, вы выступаете в тандеме по этим вопросам. С Минфином мы обсуждаем это отдельно, и потом вместе соберёмся, поговорим», - сказал президент страны Владимир Путин в начале встречи. Глава государства отметил, что российская экономика вышла на траекторию «достаточно устойчивого роста».

А в это время, большинство жителей Российской Федерации (63%) не имеют финансовых накоплений, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как показали результаты проведенного исследования, только у 36% опрошенных есть накопления. Из этого числа 74% хранят деньги в банке,  22% - дома, при себе.

Отмечается, что россияне называют сбережениями денежную сумму свыше 398 тысяч рублей. Это на 64% больше, чем отмечали в 2013 году (243 тысяч рублей).

По мнению граждан страны, лучшим способом вложения денег является покупка недвижимости. Так ответили 46% респондентов. 14% считают, что надо вкладываться в золото и драгоценности. 7% предпочитают покупку акции предприятий, 5% вложили бы свои накопления в пенсионные фонды.

Ещё один критерий, который показал опрос ВЦИОМ - оптимальный доход для безбедной жизни. По мнению участников исследования, чтобы не считать себя бедным, необходимо иметь ежемесячный доход свыше 105 тысяч рублей.

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№ 125.09.17 09:26 - DIMONЗато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
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DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
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