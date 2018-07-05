При ООО «Комфорт» жителям МКД живётся некомфортно

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения природоохранного законодательства в деятельности управляющей организации. Согласно п. 10.2.6.2. Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск физические и юридические лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляют: уборку контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов, вывоз бытовых и крупногабаритных отходов.

Во время проверки было установлено, что управление многоквартирным домом № 26 по ул. Печенгская в Мурманске осуществляет ООО «Комфорт». Вблизи указанного дома располагается контейнерная площадка для сбора крупногабаритных отходов, обслуживание которой осуществляет указанная управляющая организация. Вместе с тем, обществом не выполнена уборка контейнерной площадки, вывоз мусора не осуществлён.

По результатам проверки прокуратурой округа в ООО «Комфорт» внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.