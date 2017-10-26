При падении российского вертолёта в море недалеко от острова Шпицберген погибли пассажиры и члены экипажа

Как сообщают представители погранслужбы Норвегии, у Шпицбергена упал российский вертолёт. Вертолёт выполнял рейс в Баренцбург, где располагается шахта компании «Арктикауголь».

Источник «Интерфакса» говорил, что на борту, вероятно, находились вахтовики. По данным собеседника агентства, вертолёт не подавал сигнал бедствия. Собеседник ТАСС в российских экстренных службах говорит о пятерых пассажирах и троих членах экипажа.

Спасатели ведут поисковую операцию в условиях плохой видимости, в море сильные волны, передает «Reuters» со ссылкой на телеканал «TV2». Hорвежские экстренные службы подтвердили пропажу воздушного судна, по их данным, на борту были три пассажира и пять членов экипажа.

Спасатели, уточняет агентство, указали, что у всех, кто был в вертолёте, русские имена. О судьбе пассажиров и команды служба пока не сообщает.

Учёные на пропавшем на Шпицбергене вертолёте вели гидрологические наблюдения. «Они заканчивали годовой цикл гидрологических наблюдений в районе поселка Пирамида, законсервированном с 1998 года. Перед отправкой собрали приборы, оборудование, отобрали последние пробы воды в реках и озерах. Собирались домой»,- сообщил доцент кафедры океанологии Санкт-Петербургского государственного университета Борис Иванов.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту крушения российского вертолёта.

Поиск российского вертолета Ми-8 возле норвежского архипелага Шпицберген ведут четыре морских судна, в том числе судно компании «Арктикуголь».