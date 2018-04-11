При поддержке АО «Апатит» в филиале МАГУ в Кировске созданы высокотехнологичные учебные лаборатории и полигоны

При поддержке АО «Апатит» в кировском филиале Мурманского арктического государственного университета созданы новые высокотехнологичные учебные лаборатории и полигоны. С новой образовательной инфраструктурой сегодня познакомилась губернатор Марина Ковтун.

Например, лаборатория вентиляции и кондиционирования позволяет студентам на практике изучать процессы газодинамики, гидравлики, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Учебный полигон горных выработок и горного оборудования позволяет изучать устройства и принципы действия горнопроходческих машин различного назначения и технологические процессы на руднике. Студенты получают первичные практические навыки работы с горным оборудованием.

Филиал МАГУ в Кировске создан в 2016 году на базе Хибинского технического колледжа. В филиале обучаются свыше 400 студентов по восьми специальностям среднего профессионального образования (среди них: «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», Маркшейдерское дело, «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Обогащение полезных ископаемых», «Гостиничный сервис»).

Основной площадкой для проведения производственных и преддипломных практик студентов является кировский филиал АО «Апатит». Также заключены договоры с 32 предприятиями и организациями региона (Ловозерский ГОК, Мурманоблгаз и другими).

В 2017 году между филиалом МАГУ в Кировске и кировским филиалом АО «Апатит» подписана Комплексная программа взаимодействия, направленная на подготовку квалифицированных специалистов с учетом запросов предприятия. Программа рассчитана на 2017-2020 годы. В рамках программы «Апатит» направляет средства на модернизацию материально-технической базы образовательного процесса.

«Мы много говорим о необходимости тесной связи образования и производства. Здесь, в Кировске, градообразующее предприятие на практике реализует такой подход», – подчеркнула Марина Ковтун, высоко оценив качество учебного оборудования