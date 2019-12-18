При поддержке АО «ММТП» мурманские школьники учатся в образовательном центре «Сириус»

При поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» и Правительства Мурманской области в столице Кольского Заполярья прошла Всероссийская предметная интернет-олимпиада по физике и математике среди школьников старших классов. По результатам интеллектуальных соревнований 5 победителей от нашего региона отправились в образовательный центр для одаренных детей «Сириус»: Артём Бобылев, Дмитрий Рохлин и Александр Михновец из подшефной гимназии № 8, а также Максим Михайлов из Мурманского международного лицея и Сергей Савин из Мурманского академического лицея.

Ребята решали конкурсные задания повышенной сложности в соответствии с разделами школьной программы старших классов по математике и физике, а также выполняли тестовые олимпиады по методике Всероссийской олимпиады. Стоит отметить, что олимпиадные задания составляли преподаватели Высшей школы экономики, а в оценочную комиссию входят преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ).

Однако для мурманских участников даже эти задания показались вполне решаемыми. Сергей Савин набрал 38 из 40 возможных баллов по направлению «Математика, 11 класс». К слову, Сергей ежегодно принимает участие в соревнованиях по точным наукам и уже выходил в финал Всероссийской олимпиады по математике среди учащихся.

В настоящий момент наши победители проходят обучение в «Сириусе», которое продлится до 19 декабря. Ребята вместе с лучшими преподавателями со всей страны разбирают задачи по олимпиадной физике и математике, которые посвящены таким аспектам, которые редко затрагиваются в школьной программе, например, теория чисел и планиметрия. Помимо разбора задач, школьники посещают мастер-классы по дополненной реальности и другим перспективным направлениям, а также участвуют в различных научных экскурсиях.

Всероссийская предметная интернет-олимпиада по физике и математике среди школьников старших классов была организована благодаря АО «Сибирская угольная энергетическая компания», Фонду «Талант и успех», Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АО «ММТП» для учащихся из регионов присутствия крупнейшей в России угледобывающей компании. В этом году в Мурманске в ней приняли участие более 70 учащихся 9-11 классов, поскольку попробовать свои силы в этой олимпиаде впервые могли старшеклассники всех учебных заведений.