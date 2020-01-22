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Мурманская область. Арктика22.01.20 10:20

При поддержке АО «ММТП» мурманские врачи прошли обучение в медучреждении Управления делами Президента РФ

При содействии Мурманского морского торгового порта и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» врачи из региональных муниципальных образований прошли обучение в Москве на базе медицинского учреждения Управления делами Президента Российской Федерации - ФГБУ «Поликлиника № 5». Для специалистов была организована пятидневная научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в амбулаторно-поликлинической практике».

Всего в профессиональной стажировке приняли участие 19 врачей из восьми регионов. В этом году Мурманскую область представили заведующая Печенгской центральная районная больница Елена Ниндыпова и заведующий Оленегорской центральной городской больницей Александр Рева.

«В первую очередь хочется отметить, что организационная работа выполнена на высоком уровне. Организаторы проекта, персонал Поликлиники №5 оказали по-настоящему теплый прием, были открыты для диалога и обмена знаниями», - отметил заведующий Оленегорской центральной городской больницей Александр Рева.

Участники конференции прошли практическое обучение и прослушали лекции по таким темам, как новые стандарты медицинской помощи, современные подходы при профилактике, диагностике и лечении заболеваний от лучших специалистов столичных клиник, экспертов в области здравоохранения. Более того, каждый имел возможность ежедневно участвовать во врачебных приемах пациентов по своему профилю.

«Такая интенсивная стажировка дает ценный багаж знаний от практикующих врачей престижной клиники. Благодаря проекту удалось почерпнуть новые методики лечения и обследования, получить глубокие знания в функциональной диагностике», - подчеркнула заведующая Печенгской центральной районной больницы Елена Ниндыпова.

Программа по обмену опытом для врачей из регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании проходит с 2017 года в рамках программы «Наше здоровье: новые подходы к организации здравоохранения», которую совместно реализуют Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития». Ежегодно к участию приглашаются врачи как общей практики, так и специалисты узкого профиля, которые ведут прием граждан в поликлиниках. Сегодня все они успешно применяют опыт и наработки, приобретенные в ходе стажировки в медицинских центрах Управления делами Президента РФ, в своих лечебных учреждениях.

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