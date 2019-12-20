При поддержке АО «ММТП» студенты опорного вуза выиграли грант

При поддержке Мурманского морского торгового порта студенты третьего курса направления «Логистика» Мурманского арктического государственного университета выиграли грант Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в номинации «Карьера и профессиональный рост». Будущие специалисты из студенческого объединения «Логист» разработали целую серию профориентационных игр, которая рассказывает о всех тонкостях профессии логиста.

В рамках реализации молодежного проекта с середины ноября более 100 учеников старших классов общеобразовательных учреждений приняли участие в проекте «Логистика – это штука серьезная». Благодаря играм, школьники узнали, что такое логистика, выяснили, какую роль играет Мурманский морской торговый порт в логистической цепи поставок груза, а также его ключевое значение в освоении Северного морского пути и развитии Арктической зоны РФ.

«Когда к нам обратились ребята из «Логиста» со своим проектом, то мы сразу приняли решения поддержать эту инициативу, поскольку он нацелен на раннюю профориентацию старшеклассников, которые готовятся поступать в университеты. Благодаря такой игровой форме сотни учеников могут составить правильный образ о такой востребованной специальности в регионе и сделать верный выбор в пользу развития родного Заполярья», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала Мария Пономарева.

Победители игр были награждены дипломами и ценными призами. Некоторые ребята планируют вернуться в опорный вуз этим летом с необходимыми для поступления документами, для того, чтобы освоить профессию логиста.